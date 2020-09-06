الاتحاد السوداني يتجاوز الوزارة ويعلن انطلاق الدوري

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تجاوز الاتحاد السوداني لكرة القدم قرار وزارة الرياضة بتعطيل النشاط الرياضي، استناداً إلى قرار السلطات الصحية بسبب جائحة «كورونا»، وأعلن عن توجيه اللجنة المنظمة للمسابقات دراسة عودة برنامج الدوري الممتاز، ابتداء من الخامس عشر من سبتمبر الجاري، على أن تكتمل المنافسة في العشرين من أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان وقعه رئيس الاتحاد كمال شداد، ونشر في الموقع الرسمي للاتحاد، فإن الخطوة جاءت على خلفية عدم ورود جديد بخصوص إحصاءات فيروس «كورونا».

وأضاف رئيس الاتحاد السوداني في البيان: «بما أنه لم يعد يرد جديد بخصوص إحصاءات فيروس»كورونا«، وحل مكانها أنباء الفيضانات والسيول، حفظ الله البلاد من كل ابتلاء، وظلت الأندية بحمد الله تواصل إعدادها عبر التدريبات والمباريات التحضيرية، فقد طلبت من المهندس الفاتح باني- نائب الرئيس- رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، أن يتدارس مع أعضاء لجنته عودة برنامج الدوري الممتاز ابتداء من يوم 15 سبتمبر الجاري.

على أن تكتمل المنافسة قبل 20 أكتوبر المقبل حتى يتمكن الاتحاد من تسمية أبطال حقيقيين لتمثيل السودان في بطولات الكاف. وتابع شداد: طلبت أيضاً من رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات مراعاة ما أمكن خوض مباراة واحدة على الأقل للمنتخب الوطني الأول أمام نظيره التونسي خلال أيام «فيفا» في أكتوبر المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أنه من المتوقع الاعتذار عن عدم خوض مباراتي تشاد أو الاكتفاء بمباراة واحدة فقط مراعاة لضغط المباريات على اللاعبين بين المنتخب والأندية، وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد حدد العشرين من أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لإرسال أسماء الأندية الممثلة للاتحادات الوطنية في المشاركات الأفريقية، ومنذ مارس الماضي توقفت جميع الأنشطة الرياضية في السودان للحيلولة دون تفشي وباء»كورونا".

وفي أغسطس المنصرم، حدد اتحاد الكرة معاودة المنافسات الرياضية قبل أن يتم تعليقها إلى أجل غير مسمى بقرار من السلطات الصحية.

من ناحية أخرى تلقى نادي الهلال عرضاً رسمياً من نادي شباب بلوزداد الجزائري، للتعاقد مع مهاجمه «وليد الشعلة»، وتسلم مجلس نادي الهلال العرض الرسمي من النادي الجزائري، وأخطر وليد الشعلة بتفاصيل العرض. وقرر مجلس الهلال مناقشة العرض وإبداء الرأي فيه، خلال الساعات المقبلة. وأخطر الشعلة رئيس القطاع الرياضي برغبته في الاحتراف بالدوري الجزائري.

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