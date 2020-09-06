«الفار» يثير الجدل في الدوري المصري

المصدر: (القاهرة- البيان الرياضي)

شهدت الجولة الـ 24 للدوري المصري جدلاً واسعاً بسبب الأداء التحكيمي، وتحديداً تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، وذلك بعد أن ألغى الحكم الدولي جهاد جريشة هدفاً لفريق وادي دجلة بداعي التسلل، وذلك في المباراة التي خسرها الفريق أمام الأهلي بهدفين نظيفين، الجمعة، قبلها تجاهل الحكم محمد الحنفي، اللجوء لتقنية الفيديو، في لقطة طالب فيها الزمالك بركلة جزاء أمام بيراميدز.

وتسبب خطأ جهاد جريشة في غضب الكثيرين، حيث هاجم ماجد سامي مالك وادي دجلة، التحكيم المصري، وكتب عقب المباراة عبر «فيسبوك»: «مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية».

فيما كشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عن دعوة مرتضى منصور رئيس النادي لعقد اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة، لبحث إمكانية عدم استكمال مسابقة الدوري».

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