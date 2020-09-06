تبرعات لإنقاذ فرق الدوري التونسي المهددة بالهبوط

المصدر: (تونس - صالح قادري)

أوشك الدوري التونسي على النهاية، واشتد التنافس بين مالا يقل عن خمسة فرق لتفادي الهبوط للدرجة الثانية، وقد تفاعلت العديد من الأطراف مع الفرق المهددة بمغادرة دوري الأضواء، حيث سارع البعض بتقديم تبرعات لتلك الأندية في محاولة لإبقائها بين الكبار.

كما سعى بعض اللاعبين السابقين لإنقاذ فرقهم بجمع تبرعات لتحفيز اللاعبين وإنقاذ الفرق من دوامة الهبوط، ومن ضمن هؤلاء سعد بقير لاعب الترجي السابق والمحترف بنادي أبها السعودي الذي تبرع بنحو 7 آلاف دولار أمريكي للاعبي فريقه الأم اتحاد تطاوين لضمان البقاء، وأيضاً تبرع اللاعب محمد المطيري، النجم السابق في شبيبة القيروانية، بمبلغ بنحو 6 آلاف دولار تحفيز لاعبي الفريق .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز