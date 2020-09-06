«الدراويش» يبحث عن طوق النجاة

المصدر: (القاهرة- عماد الحسيني)

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري «الدراويش»، برئاسة إبراهيم عثمان، تعيين أحمد العجوز مدرباً عاماً للفريق الأول لكرة القدم، وقائماً بأعمال مدير الكرة، وتعيين محمد حمص مدرباً، على أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي ومدرب أحمال أجنبي لاحقاً، وسيقود الثنائي العجوز وحمص الفريق لحين وصول المدرب الأجنبي. ووافق مجلس إدارة الإسماعيلي، أول من أمس، على قبول استقالته أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عن عدم الاستمرار في مهمتهم، قبلها وافق على رحيل المدرب الفرنسي جوميز، بسبب سوء النتائج، وتراجع وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري، حيث يوجد في المركز العاشر بـ 27 نقطة، وهو ما أغضب عشاق «الدراويش»، التي طالبت الإدارة بإنقاذ الفريق أو الرحيل، وهو ما دفع مسؤولي النادي للاعتذار عن سوء النتائج، مع وعد بمعالجة السلبيات، وعودة الإسماعيلي إلى سابق عهده كونه أحد أقوى أندية الدوري المصرين، التي تتمتع بشعبية كبيرة.

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