تصرف للمغربي أمرابط يثير جدلاً في الدوري السعودي..تعرف عليه

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد ظهور لقطات له وهو غاضب للغاية ويلقي قميص فريقه على الأرض.

وخلال مباراة الاتحاد ضد النصر، التي أقيمت أمس الجمعة، لحساب المرحلة الـ29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طالب أمرابط مدربه بتغييره في الدقيقة 90، بعد تعرضه للإصابة.

واستجاب مدرب النصر على الفور لطلب نجمه المغربي، لكن الأخير فاجأ الجميع بتصرفه بعد استبداله، حيث بدا غاضبا، وقام بإلقاء قميص نادي النصر على الأرض بالقرب من دكة البدلاء.

وتعرض أمرابط وفقاً لموقع " روسيا اليوم" بسبب هذا التصرف لوابل من الانتقادات من قبل جماهير النصر، التي شنت عليه هجوما حادا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، دافعت عليه فئة أخرى من الجماهير، التي بررت سلوكه، لشعوره بالغضب من الإصابة، وتحسره على إهدار فريقه لنقطتين، بعد اكتفاء النصر بالتعادل الإيجابي 1-1 مع الاتحاد.

ووجه اللاعب رسالة لجماهير العالمي، عبر حسابه على "تويتر": "جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمي لهذا الكيان الكبير، أحترق عندما أشعر بإصابة خوفا من عدم التشرف بتمثيل النادي، خصوصا ببطولة آسيا، وهو حلمنا جميعا".

وتابع: "لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت في حالة قلق رهيبة، لا تمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف".

وأضاف: "أقول لا يمثل إلا من لا يتمنى التوفيق للعالمي.. كل حبي وتقديري لكم".

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