شوقي غريب: سلمنا كأس أفريقيا لاتحاد الكرة في 2010

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي المصري، أن كأس 2006 و2008 تشبه كأس 2010، مشيرا إلى أنه بعد أن تمت مقابلة الرئيس بيوم واحد فقط، تم تسليم كأس أفريقيا إلى اتحاد الكرة، وقال: "مفيش حاجة اسمها الكأس ميرجعش، والكأس ده معمول في شركة في مصر، أنا معرفش هل بيتكتب على الكأس السنة اللي تم تسليم الكأس فيها ولا لأ؟. لكن معتدقش أن ده بيحصل".



وأضاف شوقي غريب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "واللى معاه كأس 2010 يجيبه ونعمله كأس جديد مكانه لأن ده تراث رياضي في الكرة المصرية، وهو حاجة مش هتتكرر تاني".

وكان وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصرية، أكد في وقت سابق أن حادث اقتحام اتحاد الكرة وقع في 2013 وتم سرقة الكثير من المقتنيات من هناك.

وقال: لم يحدث الاستلام والتسلم بعد استقالة المجلس القديم وبعد استلام اللجنة الخماسية لم يتم الجرد وعندما فكرنا في إنشاء متحف وجدنا المفقودات".

وأكد أنه ليس كأس 2010 فقط المختفي، ولكن هناك 23 كأساً أخرى ضمن المفقودات.

مضيفا: "نحن نبحث خلف الإهمال، ويجرى الجرد حاليا للعثور على المقتنيات الخاصة باتحاد الكرة، الأمور كلها ظهرت فجأة أول أمس وكان لا بد ألا تخرج للإعلام، ولكن عندما أثير الموضوع أصدرنا بيانا وقلنا إننا ما زلنا نحقق في الموضوع".

وأكمل: "التحقيق الآن داخلي ونبحث حاليا بشكل أكبر ويتم مراجعة محاضر الاستلام والتسلم والجرد".

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