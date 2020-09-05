بالفيديو.. المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري يفجّر مفاجأة مدوية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصرية، أن حادث اقتحام اتحاد الكرة وقع في 2013 وتم سرقة الكثير من المقتنيات من هناك.

وأضاف وليد العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "لم يحدث الاستلام والتسلم بعد استقالة المجلس القديم وبعد استلام اللجنة الخماسية لم يتم الجرد وعندما فكرنا في إنشاء متحف وجدنا المفقودات".

وأكد أنه ليس كأس 2010 فقط المختفي، ولكن هناك 23 كأسا أخرى ضمن المفقودات، مضيفا: "نحن نبحث خلف الإهمال، ويجرى الجرد حاليا للعثور على المقتنيات الخاصة باتحاد الكرة، الأمور كلها ظهرت فجأة أول أمس وكان لا بد ألا تخرج للإعلام، ولكن عندما أثير الموضوع أصدرنا بيانا وقلنا إننا ما زلنا نحقق في الموضوع".

وأكمل: "التحقيق الآن داخلي ونبحث حاليا بشكل أكبر ويتم مراجعة محاضر الاستلام والتسلم والجرد".

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