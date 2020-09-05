الاتحاد المصري يتسلّم كأسين عربيتين من الشرطة

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

تسلم مسؤولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، «كأسين» لبطولتين عربيتين من قسم الشرطة في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)، وكانت الكأسان ضمن كؤوس وجوائز تمت سرقتها من مقر الاتحاد بالقاهرة عقب حريق شبّ في المقر عام 2013.

وتعرضت الكأسان لبعض الكسور والتجريحات، وكلف الاتحاد متخصصين لترميمهما.

وقام اتحاد الكرة بتشكيل لجنة للتحقيق في ضياع كؤوس البطولات، حيث تم اكتشاف ضياع نسخة كأس الأمم الأفريقية، التي احتفظت بها مصر بعد الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

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