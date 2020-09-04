اختفاء كأس أمم أفريقيا من خزينة اتحاد الكرة المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الإعلامي أحمد شوبير، ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة التي احتفظت بها مصر، وتم البحث عنها ولا أحد يعلم مكانها حتى الآن، بعد رغبة اللجنة الخماسية في عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب، ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.

تابع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس أن اللجنة الخماسية قامت بالبحث عن الكأس فأبلغهم موظف بأنها مع أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، والذي شارك مع منتخب مصر في البطولات الأفريقية الثلاث المتتالية التي فاز بها الفراعنة في 2006 و2008 و2010 في عهد حسن شحاته، المدير الفني، ليحتفظ الاتحاد بالكأس مدى الحياة، بحسب "اليوم السابع".

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