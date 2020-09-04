الزمالك ينفرد بوصافة الدوري المصري بفوز على بيراميدز

المصدر: أ ف ب

انفرد الزمالك بوصافة الدوري المصري لكرة القدم بفوزه المستحق على مضيفه بيراميدز 2-صفر أمس الخميس بملعب الدفاع الجوي في القاهرة في المرحلة الرابعة والعشرين.

وسجل طريق مصطفى محمد (ق41) واضاف الكونغولي الديموقراطي كابونغو كاسونغو (ق83) هدفي الزمالك، فيما أهدر محمد فاروق ركلة جزاء لبيراميدز (ق78).

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام بيراميدز الذي كان خسر بالنتيجة ذاتها ذهابا.

وكان الزمالك الأخطر في بداية المباراة باعتماده الهجمات المرتدة المنظمة، ومن إحداها كاد مصطفى محمد يفتتح التسجيل إلا أن المدافع على جبر أبعد الكرة من على خط المرمى (ق3)، وأنقذ حارس مرماه المهدي سليمان فريقه من هدف محقق بتصديه لتسديدة التونسي فرجاني ساسي من ركلة حرة مباشرة (ق37)، قبل أن يهزمه مصطفى محمد بعد أربع دقائق (ق41).

وحرمت العارضة الزمالك من هدف ثان بردها تسديدة قوية للمغربي أشرف بن شرقي بعدما استغل كرته المرتدة من المهدي سليمان (ق45+1).

واندفع لاعبو بيراميدز نحو الهجوم في الشوط الثاني سعيا لإدراك التعادل، وتصدى القائم الأيسر لمرمى أبو جبل لتسديدة إبراهيم عادل (ق58)، وكاد العاجي ايريك تراوري يفعلها عندما تلقى تمريرة لمحمد حمدي سددها قوية بجوار القائم الأيسر (ق63).

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 76 اهدرها محمد فاروق بعدما سدد خارج المرمى.

ووجه البديل كاسونغو الضربة القاضية لبيراميدز بتسجيله الهدف الثاني مستغلا تمريرة يوسف إبراهيم "أوباما" خلف الدفاع، فراوغ المهدي سليمان وسددها في المرمى الخالي (ق83).

وحقق المقاولون العرب المنقوص عدديا منذ الدقيقة الرابعة فوزا مستحقا على ضيفه المصري البورسعيدي 2-صفر بملعب الجيش ببرج العرب.

وتعرض المقاولون العرب لضربة موجعة مبكرة بطرد لاعبه عبد العزيز موسى في الدقيقة الرابعة، لكنه نجح في حسم النتيجة بهدفين سجلهما الكولومبي لويس هينستروزا (ق19) والبديل محمد عصام (ق72).

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما تلقى الهزيمة الثانية تواليا، والأولى بقيادة مديره الفني الجديد علي ماهر خليفة طارق العشري المقال من منصبه لسوء النتائج.

واقتنص حرس الحدود تعادلا قاتلا من مضيفه أف سي مصر 1-1 بملعب الكلية الحربية.

وتقدم أف سي مصر عن طريق مصطفى سلطان (ق35)، وأدرك البديل احمد شرويدة التعادل (ق90+2).

ورفع أف سي مصر رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر، وحرس الحدود إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتعادل طنطا مع ضيفه الاتحاد السكندري بالنتيجة ذاتها بملعب الجيش ببرج العرب.

وتقدم الاتحاد بهدف السوري عمر الميداني (ق4)، وعادل احمد سالم صافي لطنطا (ق63).

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، وطنطا إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، وهي النقطة الاولى للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد أحمد سامي خليفة محمد صلاح المقال لسوء النتائج.

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