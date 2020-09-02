شاهد..لاعب يسقط منافسه على طريقة أبطال المصارعة الحرة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مباراة نادي الجيل وضيفه الثقبة التي أقيمت أمس الثلاثاء، لحساب الأسبوع الـ34 من منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، لقطة طريفة، وصفها البعض بلقطة الموسم في السعودية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وفقاً لموقع " روسيا اليوم"، فيديو يظهر فيه أحد لاعبي الثقبة وهو يتنافس للحصول على كرة عالية مع أحد لاعبي الجيل، وبعد الكرة المشتركة، سقط اللاعب الأول على الأرض ليقترب منه الثاني، ليقوم لاعب الثقبة برد فعل غريب وغير متوقع، حيث رفع منافسه عاليا فوق رأسه قبل أن يسقطه أرضا على طريقة أبطال المصارعة الحرة، في لقطة طريفة ومضحكة.

ودخل اللاعبان بعد ذلك في ملاسنات، لكنهما افترقا دون أي اشتباك.

وانتهت المباراة بفوز الجيل بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الثقبة عند 50 نقطة في المرتبة السابعة.

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