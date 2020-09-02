وعكة صحية لقيصر الدراويش بعد طرده

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

حالة من الغضب سيطرت على جماهير النادي الإسماعيلي المصري، بعد فيديو بثه قائد الفريق ومنتخب مصر السابق، حسني عبد ربه، أثناء منعه من دخول استاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام الاتحاد السكندري. وأوضح عبد ربه الملقب بـ«القيصر»، أنه فوجئ بأمن النادي يمنعه من الدخول، وما زاد التعاطف الجماهيري مع هذا الموقف، هو تعرض عبد ربه لوعكة صحية شديدة بعدها، ونشر شقيق اللاعب عبر موقع «فيسبوك» صورة له في أحد المستشفيات الخاصة بالإسماعيلية أثناء تلقيه العلاج

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