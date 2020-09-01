" كاف " يحدد 17 يوليو موعدا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 17 يوليو المقبل موعدا لنهائي النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا بعدما أرسل خطابا إلى كل الاتحادات الأعضاء يخطرهم فيه بموعد الموسم الجديد لبطولتي الأندية حيث تنطلق في نوفمبر من العام الجاري بالأدوار التمهيدية وتنتهي في يوليو 2021.

وتبدأ الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال والكونفدرالية من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر ثم مرحلة المجموعات من دوري الأبطال في 12 فبراير 2021 وتنتهي في 11 أبريل. في حين أن كأس الكونفدرالية من 10 إلى 26 أبريل، ويقام نهائي الكونفدرالية 10 يوليو ونهائي الأبطال يوم 17 يوليو 2021.

وأرسل الاتحاد الأفريقي " كاف " خطابا رسميا لجميع الاتحادات الوطنية على مستوى القارة السمراء وتضمن الخطاب أن بداية تسجيل الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد سيبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر على أن يكون اليوم الأخير 20 أكتوبر 2020.

وأعلن الكاف عن 3 طرق لاختيار المتأهلين من الاتحادات إلى النسخة المقبلة من البطولات الأفريقية أولها هو الطريقة التقليدية بالنسبة للدوريات التي اختتمت في موعدها وتم الانتهاء من الموسم وسيتأهل الأندية وفقا لتصنيف الاتحاد في "الكاف".

الطريقة الثانية والخاصة بالدوريات التي لم تكتمل بسبب كورونا وقرر مسؤوليها إلغاء الموسم مع تحديد بطل للمسابقة، فسيتم اختيار الأندية المتأهلة وفقا لترتيب الدوري الذى تم الاتفاق عليه قبل الإعلان عن إلغاء الموسم.

الطريقة الثالثة الخاصة بالدوريات التي ألغيت ولم يتم تحديد بطل، فسيتم اعتماد الأندية التي تأهلت في الموسم الماضي للمشاركة في نسخة الموسم الجديد من دوري الأبطال والكونفدرالية.

وبالنسبة للدوري المصري الذي لم يكتمل حتى الآن ولازال الموسم جاريًا فإن" الكاف" منح اتحاد الكرة الحق في اختيار أي طريقة من الطريقتين الثانية والثالثة السابقة لاختيار أندية الموسم المقبل قبل ختام الدوري سواء إرسال أسماء الأندية التي شاركت في نسخة الموسم الماضي أو اختيار الأندية وفقا لترتيب الدوري قبل يوم 20 أكتوبر.

ويتأهل عن الدوري بطل المسابقة والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، وأصحاب المركزين الثالث والرابع إلى الكونفدرالية.

ويتصدر الأهلي المصري ترتيب الدوري حاليا برصيد 62 نقطة وفي المركزين الثاني والثالث بيراميدز والزمالك بـ45 نقطة والمقاولون رابعا برصيد 40 نقطة.

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