الترجي التونسي يتوّج بلقبه الثلاثين

المصدر: (تونس - صالح قادري)

رغم اكتفائه بالتعادل (1-1) أمام ضيفه هلال الشابة أول من أمس إلا أن الترجي التونسي توج بلقبه الثلاثين والرابع على التوالي قبل انتهاء سباق الدوري بثلاث جولات، وعلى الصعيد الفردي حطم كابتن الفريق المدافع خليل شمام الرقم القياسي للاعبين المتوجين مع الفريق حيث حصل على اللقب العاشر وكان الرقم القديم يتمثل في تسعة ألقاب من نصيب الحارس شكري الواعر والمدافع طارق ثابت.كما أن هذا اللقب هو الثاني لمعين الشعباني كمدرب، الذي قال إن التتويج ثمرة مجهودات الجميع من لاعبين ومسؤولين وجهاز فني.من جانب آخر انتهى كلاسيكو مدينة صفاقس بين النادي الصفاقسي وضيفه النجم الساحلي بفوز الفريق الأول بقيادة المدرب فوزي البنزرتي بهدفين لهدف وقد دعم بذلك حظوظه لإنهاء السباق في المرتبة الثانية المؤهلة لخوض دوري أبطال أفريقيا.

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