السوباط يلتزم بـ 5 ملايين دولار للهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تعهد هشام السوباط رئيس لجنة التطبيع بنادي الهلال المعين من الاتحاد السوداني لكرة القدم، بتوفير مبلغ 5 ملايين دولار، لتغطية التزامات النادي المختلفة، وقال مصدر مطلع لـ(البيان الرياضي) فضل حجب اسمه، إن اجتماعاً جمع الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورئيس نادي الهلال هشام السوباط، تعهد من خلاله الأخير بالتصدي لكل الإشكالات المالية، التي تواجه النادي والفريق، والإيفاء بمستحقات اللاعبين المالية، وتسديد متأخر الرواتب الشهرية، وإعادة قيد اللاعبين مطلقي السراح بعد نهاية فترة تعاقدهم مع النادي، وأفاد المصدر أن الرئيس المعين أكد تسديد كل الديون النادي، وتسديد مستحقات اللاعبين، التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بجانب إكمال تأهيل استاد الهلال، بما يتوافق مع المعايير، التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وقال المصدر: إن السوباط ترك الخيار للاتحاد السوداني لكرة القدم بدفع المبلغ، وتركه في خزانة الاتحاد لتغطية الالتزامات المالية، أو الاحتفاظ به تحت مراقبة عملية الصرف من الاتحاد.

من ناحية أخرى أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن موافقة نادي أهلي بوعريرج الجزائري على انضمام اللاعب محمد عبد الرحمن لمعسكر المنتخب. وأفاد اتحاد الكرة أنه تلقى خطاباً رسمياً من النادي الجزائري، بعد مراسلة من الأمانة العامة للنادي عبر الاتحاد الجزائري سابقاً.

وينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني معسكراً اليوم، للاستعداد لمواجهتي غانا في نوفمبر المقبل ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2022.

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