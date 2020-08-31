تعاون بين اتحادي تونس والأرجنتين

المصدر: (تونس - صالح قادري)

استقبل رئيس الاتحاد التونسي الدكتور وديع الجريء سفير الأرجنتين بتونس كلاوديو روزان كونغ مرفوقاً بالدبلوماسي المكلف بالرياضة اندري زنمباتي، وقد تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على برامج مشتركة عدة، من أبرزها إجراء مباراة ودية بين منتخبي تونس والأرجنتين، ويكون هذا الأخير معززاً بكامل نجومه. من جهة أخرى تم إبرام شراكة بين الاتحادين في المجالات العلمية والرياضية المتعلقة بكرة القدم وإمكانية إجراء مباريات ومعسكرات لمنتخبات الشبان في تونس وفي الأرجنتين. كما تم الاتفاق على بعث أكاديميات كرة القدم بالشراكة بين الاتحادين وبإشراف إدارات فنية أرجنتينية وتونسية مع استعمال العديد من التقنيات الجديدة في تقييم ومتابعة أداء اللاعبين.

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