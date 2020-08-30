إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا في الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك المصري ، إن تحليل الدم الذي تم ‏الاستعانة به مؤخراً من قبل اتحاد الكرة بدلاً من المسحات، ‏غير دقيق على الإطلاق في فحص فيروس كورونا.‏

وأضاف أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة "قناة الزمالك": "أندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات ‏بتحاليل الدم غير الدقيقة" بحسب صحيفة الأهرام.‏

وواصل: "التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق ‏الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الإطلاق".‏

وأنهى تصريحاته قائلاً: "ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول ‏من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم التي لا تكلفهم الكثير".‏

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