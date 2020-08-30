إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا في الزمالك
قال الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك المصري ، إن تحليل الدم الذي تم الاستعانة به مؤخراً من قبل اتحاد الكرة بدلاً من المسحات، غير دقيق على الإطلاق في فحص فيروس كورونا.
وأضاف أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة "قناة الزمالك": "أندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات بتحاليل الدم غير الدقيقة" بحسب صحيفة الأهرام.
وواصل: "التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الإطلاق".
وأنهى تصريحاته قائلاً: "ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم التي لا تكلفهم الكثير".
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