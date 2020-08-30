الأهلي يهزم المصري بهدفين ويعزز صدارته للدوري الممتاز

المصدر: أ ف ب

عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على المصري البورسعيدي 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.

وفي مباريات أخرى فاز بيراميدز على أسوان 2 /1 وطلائع الجيش على الانتاج الحربي 1 /صفر.

وعلى ستاد برج العرب، تقمص المهاجم السنغالي اليو بادجي دور البطولة بتسجيله هدفا وصناعته للهدف الأخر ليقود الأهلي لفوز مهم في طريقه للحفاظ على اللقب.

وسجل بادجي الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع الهدف الثاني الذي سجله حمدي فتحي في الدقيقة 55.

ولعب المصري الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد ياسر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

ومرت أول ربع ساعة دون أي هجمات خطيرة على المرميين مع ميل الأفضلية نسبيا لصالح الأهلي.

وألغى الحكم هدفا للأهلي سجله بادجي في الدقيقة 20 بعد خطأ من مروان محسن ضد الحارس حسام عياد.

وبعد خمس دقائق فقط ألغى الحكم هدفا ثانيا للاهلي عن طريق بادجي مجددا، نظرا لوجود تسلل ضد مروان محسن.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أحمد ياسر لاعب المصري بعد تدخل عنيف مع محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني افتتح بادجي التسجيل للأهلي بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من أحمد الشيخ الى محمد هاني الذي أرسل تمريرة زاحفة قابلها زميله السنغالي بتسديدة قوية في الشباك.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 55 بواسطة حمدي فتحي بعد تمريرة بالرأس من بادجي قابلها فتحي برأسه إلى داخل الشباك.

وكاد وليد سليمان أن يحرز الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 61 بعدما تلقى تمريرة رائعة من مروان محسن وسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار المرمى مباشرة.

وكان أفشة قريبا من تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 76 عبر تمريرة من وليد سليمان ولكن حسام عياد حارس المصري وقف له بالمرصاد.

وقبل ثلاث دقائق من النهاية أهدر صالح جمعة فرصة ذهبية للأهلي من انفراد كامل أنهاه بتسديدة رائعة لكن الحظ عانده ومرت الكرة بجوار القائم.

وعلى استاد كلية الشرطة تقدم فادى فريد بهدف لأسوان من ضربة جزاء في الدقيقة 29.

وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة أدرك إيريك تراوري التعادل لبيراميدز ثم خطف محمد الجباس هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 45 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد أسوان عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، يدين طلائع الجيش بالفضل في فوزه على الانتاج الحربي للاعب كريم طارق الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 71.

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 25 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الحادي عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز