البنزرتي مدرباً للصفاقسي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

تعاقدت إدارة النادي الصفاقسي مع فوزي البنزرتي ليقود الفريق الأول لكرة القدم بديلاً للمدرب فتحي الجبال.

وكان الجبال أعلن رغبته في الانسحاب من تدريب الفريق بعد خسارة الصفاقسي أمام مضيفه نادي حمام الأنف نظرا لما تعرض له من حملة شعواء شنتها عليه بعض الجماهير وصولاً إلى التجريح في شخصه ، وأجرت إدارة النادي اتصالات سريعة مع البنزرتي الذي قبل المهمة على الفور وانطلق في العمل لإعداد اللاعبين. وسيكون اليوم المدرب الأول للفريق في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي ويساعد البنزرتي كل من الدوليين السابقين للنادي الصفاقسي انيس بوجلبان وعماد بن يونس.

وسبق للبنزرتي تدريب النادي الصفاقسي خلال عام 1977 لمدة قصيرة.

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