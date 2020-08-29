هلاليون يرفضون رئاسة «مشجع» المريخ

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

أبدى عدد من التنظيمات الهلالية احتجاجاً على تولي هشام السوباط لرئاسة لجنة التطبيع في الهلال، لانتمائه وتشجيعه لنادي المريخ الند التقليدي للهلال، وأكدت تقارير صحفية اختيار الاتحاد السوداني السوباط لرئاسة الهلال، بعد اعتذار أشرف الكاردينال الرئيس السابق عن تولي المنصب.

وقال الدكتور كمال شداد، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، عن الموعد الجديد، وربما الأخير الأحد، لإعلان تشكيل لجنة التطبيع للهلال، لسد الفراغ الإداري بالنادي.

وكان الفراغ الإداري بنادي الهلال، قد نجم عن انتهاء فترة عمل مجلس الإدارة السابق، الذي كان يقوده الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، والذي اعتذر لاحقاً عن عدم رئاسة لجنة التطبيع، بعد أن قبل بها من قبل.

فيما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس نادي الهلال السابق أشرف الكاردينال عن قيادة معارضه تجاه رئيس الهلال الجديد هشام السوباط، وأنهم بصدد تقديم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم تحوي كل ملفات الفساد الخاصة برئيس الهلال الجديد، وأنه جزء من النظام السابق، وأن لديه ملف فساد ضخماً في يد النائب العام الآن، وتم القبض عليه عقب سقوط نظام الرئيس البشير.

المنتخب

وفي أروقة المنتخب الوطني السوداني أكد المدرب الفرنسي لمنتخب السودان هوبيرت فيلود عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن رحيله، والتعاقد مع نادٍ تنزاني.

وقال فيلود في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إنه مرتبط بعقد مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، وسيعمل على تحقيق النجاح رغم الظروف المحيطة به، ورغم توقف التنافس بالدوري المحلي. وأشار مدرب منتخب السودان إلى أنه سيحرص على تقييم أوضاع اللاعبين في المرحلة السابقة عبر التدريب، وأدى منتخب صقور الجديان تدريباً على ملعب الخرطوم الدولي في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة.

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