12 إصابة بكورونا في صفوف المصري البورسعيدي قبل مواجهة الأهلي

المصدر: البيان الإلكتروني

رفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الإدلاء بنتيجة الاختبار الذي أجرته الأندية مؤخرا بعد إجراء المسحات الطبية والكشف عن إصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

وكشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي خلال تصريحات صحفية لوسائل الاعلام المصرية، عن السبب قائلا: "يرجع إلى ظهور إصابات عديدة بعد تحليل الدم، الذي أجري بمعرفة الشركة الطبية المتعاقدة معها إدارة الجبلاية".

وأضاف عضو مجلس النادي المصري: "نتيجة تحليل الدم أسفرت عن وجود 14 إصابه بنادي الإنتاج الحربي، و12 إصابة بالمصري، و9 إصابات بالأهلي، وهو ما رفضتة اللجنة الطبية باتحاد الكرة وفضلت عمل مسحات للاعبي هذه الأندية".

ومن المقرر أن يواجه المصري البورسعيدي نظيره الأهلي الليلة، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز.

وأكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد نية لتأجيل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

ونفى العطار ضمن تصريحات تلفزيونية حقيقة وجود عينات إيجابية مصابة بفيروس كورونا داخل فريق الأهلي.

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