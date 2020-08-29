الهلال السعودي يسعى لحسم اللقب اليوم

المصدر: الرياض - أ ف ب

يسعى الهلال لحسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم رسمياً عندما يستقبل اليوم فريق الحزم بملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في افتتاح مباريات الجولة 28 للدوري، ويحتاج الهلال المتصدر «63 نقطة» بفارق ست نقاط عن النصر الثاني، إلى الفوز لضمان التتويج بلقب الدوري السادس عشر في تاريخه.

أما الحزم فتلقى 4 هزائم في آخر خمس مباريات وتراجع للمركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة، ويفقد الهلال خدمات نجمه عبدالله عطيف الذي دخل مراحل التأهيل الأخيرة إلى جانب البرازيلي كارلوس إدواردو الذي وقع رسمياً مع شباب الأهلي.

ووافق الهلال على إنهاء عقد إدواردو قبل نهايته بـ15 يوماً، لعدم الاستفادة من خدماته فيما تبقي من الموسم، بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم ستبعده أسبوعين عن الملاعب.

وفي المباريات الأخرى يبحث النصر «57 نقطة» عن فوزه الخامس توالياً عندما يستضيف الفيحاء ويطمح في مواصلة عروضه القوية، لاسيما في ظل تكامل صفوفه وعودة عمر هوساوي ويحيى الشهري من الإصابة، أما الفيحاء الثالث عشر (29 نقطة)، فلم يعرف طريق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة.

ويتطلع الرائد السادس إلى استعادة توازنه، عندما يواجه مضيفه العدالة والعودة لسكة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة أمام الاتفاق، ويعد العدالة الأخير برصيد 20 نقطة، أول المغادرين لدوري المحترفين، ويجمع ديربي عسير فريقا ضمك وأبها.

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