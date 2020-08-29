خسارة غريبة للزمالك أمام المقاولون

المصدر: القاهرة - أ ف ب

تلقى الزمالك خسارة غريبة أمام فريق المقاولون العرب 1 - 2 في الجولة 22 للدوري المصري لكرة القدم، فشل الزمالك في استغلال الدفعة المعنوية العالية بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي 1-3، وحقق المقاولون الفوز رغم أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36، وبتسعة لاعبين منذ الدقيقة 90+6، وجاء هدف فوزه بالوقت الضائع في الدقيقة «90 + 2» عن طريق البديل محمد عصام.

وتقدم المقاولون عن طريق الكولومبي لويس هينستروزا (ق13)، وسجل المغربي أشرف بن شرقي للزمالك (ق73). رفع المقاولون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد الزمالك عند 42 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع بيراميدز، وهي الخسارة الرابعة هذا الموسم.

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