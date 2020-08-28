مجلس المريخ ينفي الانقلاب على سوداكال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

نفى عضو مجلس نادي المريخ السوداني محمد موسى الكندو أن يكون إلغاء قرارات رئيس النادي آدم سوداكال انقلاباً عليه، وقال إن الاجتماع الذي عقد مؤخرًا لا يعني الانقلاب على آدم سوداكال أو ما شابه، مشيراً إلى أن ما تمّ من قراراتٍ يجئ في إطار المؤسسية.

وقال الكندو إن القرارات التي صدرت في الفترة السابقة كانت فردية من آدم سوداكال، وأنهم عملوا على تصحيح المسار في الاجتماع الأخير. وكان مجلس إدارة نادي المريخ قد اجتمع على نحوٍ مفاجئ وأصدر عدة قرارات من بينها إلغاء كل القرارات الفردية التي صدرت من رئيس النادي آدم سوداكال، وأمن على المؤسسية واتّخاذ القرارات عبر اجتماعات مجلس الإدارة واللوائح والنظم. وأشار القيادي بمجلس المريخ إلى أنّ مجلسه لم ينقلب على سوداكال، وأنّه ما زال متمسكًا برئاسته للمجلس الحالي.

من ناحية أخرى أكد إبراهيم حسين (إبراهومة) المدير الفني لفريق الخرطوم الوطني، أنهم تفاجؤوا بالخطوة التي أقدم عليها اللاعب محمد مصطفى بالتعاقد مع نادي فيتا كلوب الكونغولي، مضيفاً على الرغم من أن اللاعب يمكنه الانتقال بعقد حر لكن كنا نتمنى أن يخطرنا قبل السفر، وأن يودع النادي بطريقة جيدة باعتبار أن النادي لم يقصر معه طيلة الفترة الماضية .

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