الأفريقي يحرم الترجي من التتويج المبكر

المصدر: تونس - صالح قادري

حرم النادي الأفريقي غريمه الترجي من التتويج مبكراً بلقب الدوري التونسي قبل نهاية السباق بأربع جولات حيث تعادل معه سلبياً في مباراة الديربي التي جمعتهما أول من أمس والتي جاءت باهتة ولم ترتق إلى مستوى تطلعات الجماهير الرياضية، كما حرم نادي حمام الأنف النادي الصفاقسي من تأكيد حصوله على المركز الثاني مبكراً أيضاً، وضمنا التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل بعد أن فاز عليه بهدفين لهدف.كما أضاع الاتحاد المنستيري فرصة اللحاق بالنادي الصفاقسي في المرتبة الثانية عندما قبل هدف التعادل أمام ضيفه اتحاد تطاوين في الوقت المبدد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل ( 1-1).

من جانب آخر اعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه وجه رسالة إلى الاتحاد الدولي من أجل الحصول على ترخيص استثنائي لاستعمال تقنية الـ «فار» خلال مباراة الكأس التي ستجمع بين فريقي الترجي والنادي الصفاقسي يوم 20 سبتمبر المقبل وكذلك استخدامها في الدورين نصف النهائي والنهائي من المسابقة يومي 23 و27 من نفس الشهر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز