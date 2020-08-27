فوز قاتل للأهلي المصري على الجونة بهدف مروان محسن

المصدر: أ ف ب

حقق الاهلي المنقوص عدديا فوزا قاتلا على ضيفه الجونة 1-صفر الاربعاء ضمن المرحلة 22 من الدوري المصري لكرة القدم على ملعب القاهرة الدولي.

سجل هدف فوز الاهلي مروان محسن (90 + 5)، رافعا رصيد فريقه الى 59 نقطة في المركز الاول، فيما توقف رصيد الجونة عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

ولعب الاهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 ، بعدما اشهر حكم المباراة ابراهيم نور الدين الانذار الثاني في وجه المالي اليو ديانغ بعد العودة لتقنية الفيديو.

وجاء الشوط الاول متواضعا فنيا، مع سيطرة واستحواذ من جانب لاعبي الاهلي.

انحصر اللعب في وسط ملعب الجونة الذي تراجع لاعبوه للدفاع لامتصاص حماس اصحاب الارض وسعيهم لهدف مبكر يخرجهم من كبوة الخسارة امام الزمالك الغريم التقليدي 1-3 في الجولة الماضية.

عاب لاعبو الاهلي البطء الشديد وسوء التمرير، وندرت الفرص الخطرة على المرميين.

تحسن اداء الاهلي مع بداية الشوط الثاني، لكن لاعبي الجونة سيطروا على وسط الملعب استغلالا للنقص العددي في صفوف اصحاب الارض.

ونجح البديل مروان محسن بعد صيام سبعة اشهر عن التهديف في احراز هدف الفوز للاهلي (90+5).

وواصل المصري نتائجه المتواضعة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي امام مضيفه اف سي مصر بملعب الجيش ببرج العرب.

ووضح تأثر المصري بغياب عدد كبير من لاعبيه وعدم اكتمال اللياقة البدينة والذهنية للعائدين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

بتلك النتيجة نال المصري النقطة الاولى له منذ استئناف المسابقة بعدما خسر امام الزمالك ومصر المقاصة. وتأجلت مبارياته حرس الحدود والاسماعيلي والاتحاد السكندري، رافعا رصيده الى21 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع اف سي مصر رصيده الى 17 نقطة ودع بهم مؤخرة الجدول وارتقى للمركز السابع عشر موقتا منتظرا لقاء طنطا الاخير امام الإسماعيلي الخميس.

وفرط طلائع الجيش في فوز كان في المتناول، بعدما اهدر البديل عمرو جمال ركلة جزاء في الدقيقة (90 + 11)، كانت كفيلة بمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في صراعه نحو النجاة من شبح الهبوط الى دوري الدرجة الثانية، مكتفيا بالتعادل مع مضيفه سموحة 1-1 بملعب جهاز الرياضة العسكري.

تقدم سموحة عن طريق الأوغندي ديريك نسامبي (47)، وعادل لطلائع الجيش كريم طارق في الوقت القاتل (90 + 7).

بتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده الى 22 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع سموحة رصيده الى 28 نقطة في المركز السابع.

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