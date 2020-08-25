تطبيق «VAR» في دوري أبطال آسيا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وذلك للمرة الأولى في مسابقات الأندية القارية، وما زالت هناك 4 جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال ،وتقام المباراة النهائية 5 ديسمبر المقبل.

وكانت الكرة الآسيوية، شهدت تطبيق «VAR» المرة الأولى من ربع نهائي كأس آسيا «الإمارات 2019»، قبل أن يتم تطبيق النظام على جميع مباريات دور الـ32 في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند. وينظم الاتحاد الآسيوي ورشة عمل لمنسقي «VAR» يوم 26 الجاري لإطلاعهم على أحدث تطورات التقنية.

وأكد الاتحاد في بيان « نسعى لتحقيق أقل تدخل مع الحصول على أكبر قدر من الفائدة، ويقتصر تطبيق نظام «VAR» عند حسم قرار احتساب الهدف، ضربات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرةوأو الخطأ في تحديد هوية اللاعب».

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