إطلاق اسم العقربي على ملعب رادس

المصدر: (تونس - د ب أ)

أعلن إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، أمس، أنه سيتم إطلاق اسم الراحل حمادي العقربي، نجم المنتخب التونسي والنادي الصفاقسي ونادي العين الذي وافته المنية أول من أمس، على الملعب الأولمبي برادس، أكبر ملاعب تونس، وذلك خلال موكب تأبين اللاعب. وشيعت جماهير النادي الصفاقسي وعموم التونسيين جثمان اللاعب الذي انطلق من مقر سكنه إلى ملعب الطيب المهيري الخاص بفريق النادي الصفاقسي في مدينة صفاقس.

وقال الفخفاخ: «سجل الأهداف من كل الزوايا وكان لا يتأخر في تلبية رغبات الجميع، في مسيرة 26 عاماً من العطاء خطَّ اللاعب صفحات ذهبية مع المنتخب التونسي والنادي الصفاقسي».

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