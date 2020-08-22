شاهد.. دموع مؤمن زكريا تبكي الملايين وتخطف الأضواء من لقاء القمة

المصدر: البيان الإلكتروني

خطفت دموع لاعب النادي الأهلي المصري والزمالك السابق مؤمن زكريا قلوب وعشاق الساحرة المستديرة وخلعت قلوبهم نظرا للحالة الصحية التي بدا عليها اللاعب الموهوب والخلوق حيث ظهر بعد عرض مسرحي للفنان المصري أحمد عز على خشبة مسرح علاء الدين وهو يعاني أثناء الحركة وخلال كلامه فبكى وأبكى محبوه الذين توجهوا بالدعاء إلى الله أن يمن عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

وشغلت الحالة الصحية لمؤمن زكريا الجماهير المصرية عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الليلة وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل عديدة لمسؤوولين كبار عن الرياضة المصرية.

وظهرت أعراض المرض الغامض بعد إعارة زكريا لنادى أحد السعودي في يناير 2019 وكان وقتها لا يشارك باستمرار فى صفوف الأهلي لأسباب فنية ولكنه لم يشكُ من أي إصابة.

وبعد انتظام مؤمن في تدريبات نادي أحد لاحظ شعوره بالإجهاد وعدم القدرة على خوض التدريبات بقوة وخرج من الحسابات في بعض اللقاءات بداعي شكواه من آلام عضلية.

وفجر سعود الحربي، رئيس نادي أحد، مفاجأة من العيار الثقيل بكشف تفاصيل إصابة اللاعب وسبب استبعاده، حيث أعلن أن مؤمن زكريا حين قدم لصفوف فريقه عانى من أزمة في أداء التدريبات، لذا أخضعوه إلى فحوصات طبية، أثبتت إصابته بخلل في العضلات لم يُكتشف فى البداية عن طريق الطب الرياضى، ليعلن بعدها الطرفان فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وعاد مؤمن مرة أخرى للتدريب بصفوف الأهلي، لكنه لم يجد مكانا له بقائمة الفريق، الذى توّج بنسخة الموسم الماضى من بطولة الدورى 2018 – 2019، كما منعه الألم الذى يشعر به فى قدمه من خوض التدريبات بصورة طبيعية.

أزمة مرض مؤمن بدأت فى الظهور على السطح مجددا، بعد أن أرسل الأهلي قائمته المحلية دون اسم اللاعب بالاتفاق معه وظهر اللاعب في حوار تليفزيونى أثار ضجة واسعة بعدما ظهر غير قادر على الكلام بصورة طبيعية.

وطوال هذه الفترة لم يتوصل الأهلي ولا اللاعب لطبيعة الإصابة التى يعاني منها ولا العلاج الذى يحتاج إليه، قبل أن يقرر النادى سفره لرحلة علاج فى ألمانيا، بعد تأكيده أن مرضه نفسى في المقام الأول، ما يؤثر على أعصابه.

ووسط كل ذلك ومع بداية رحلة علاج اللاعب واحتياجه للدعم المادى والمعنوى تقدم نادى الأهلى بخطاب رسمي لوزارة الرياضة من أجل الحصول على موافقة قانونية لصرف راتب شهرى للاعب، قبل أن يتواصل مؤخرا ويطلب صرف قيمة عقد اللاعب بالكامل.

ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي أدى لابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مطالبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بالموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا كاملا.

وجاء نص البيان كالآتي:

«أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خطابا اليوم الإثنين لأشرف صبحي وزير الرياضة يجدد فيه طلب النادي بالموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل.. نظرا للظروف الصحية التي يمر بها اللاعب والتي أوقفته عن ممارسة كرة القدم ورغبة من النادي وقياداته مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه».

وأضاف البيان «أكد رئيس النادي في خطابه أن الدفعات الاستثنائية التي تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية، نظرا للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج.. والنادي يطلب موافقة وزارة الرياضة على صرف قيمة العقد كاملة، لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذي يمر بظروف صحية صعبة.. خاصة وأن كرة القدم هي مصدر دخل اللاعب الوحيد».

وأتم «يثق محمود الخطيب رئيس النادي في استجابة أشرف صبحي لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل الرياضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف».



ونشر هاني أبو ريدة الذي يُعد أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري خلال الدورة القادم مبادرته الخاصة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقد تضمنت ستة بنودًا لدعم اللاعب السابق لإنبي والزمالك.

وهذا نص المبادرة:

آلمني كما آلم الملايين الحالة الصحية التي يعاني منها اللاعب الدولي مؤمن زكريا، والتي لمست قلوبنا جميعًا كحال كل جماهير الكرة المصرية، وفي إطار متابعتنا الدائمة لأحوال الكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالمساندة العاطفية أو المالية، بل تطوير الأمر إلى مشروع متكامل لخدمة الكرة المصرية وممارسيها قررنا تبني المبادرة التالية:

1- التواصل مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث إنشاء مشروع صندوق يحمل اسم اللاعب مؤمن زكريا لتوفير الدعم اللازم له، ويستمر الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية في المستقبل، ودعم ورعاية اللاعبين المصريين بعد الاعتزال أو التقاعد.

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