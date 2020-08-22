شعب إب أكثر الأندية شعبية في اليمن باستفتاء "الأسيوي"

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز نادي شعب إب الملقب "بالعنيد" في استفتاء أكثر الأندية شعبية في اليمن، وذلك عقب التصويت الذي جرى عبر الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل نادي شعب إب على نسبة 55% من أصوات المشاركين، متقدماً أمام التلال الذي حصل على 42% من الأصوات.

وشهد التصويت مشاركة كبيرة تجاوزت 270 ألف من عشاق كرة القدم في اليمن ومنطقة غرب آسيا.

ويأتي نشر هذه التقارير، للإجابة على تساؤلات الجماهير التي تطرح عند نشر أي استفتاء حول أبرز اللاعبين وأجمل الأهداف وأفضل الإنجازات، حيث يعتبرون أن النتيجة النهائية تكون غالباً مبنية على أن الفائز في الاستفتاء يتأثر بشعبية النادي. ولهذا قررنا طرح السؤال بشكل مباشر، حول أكثر الأندية التي تمتلك شعبية في بلدانها.

نابولي اليمن

يقع مقر نادي شعب إب في مدينة إب اليمنية التي يطلق عليها "نابولي اليمن" لما تتمتع به هذه المدينة من حب وعشق لكرة القدم اليمنية لا تكاد تضاهيها أي مدينة يمنية أخرى، ويطلق على فريق الشعب لقب عنيد الأندية اليمنية وله شعبية واسعة جداً.

وتأسس نادي الشعب العام 1967 وذكرت مصادر أخرى أنه تأسس بين العامين 1963 و1965 تحت اسم آخر هو النادي الأهلي ثم أطلق عليه اسم الشعب في العام 1967.

توج الشعب بعدة بطولات قبل الوحدة اليمنية حيث فاز ببطولة الدوري العام موسمي 1988-1989 و1989-1990، وبطولة الكأس العام 1989.

أما عقب الوحدة فقد توج الشعب ببطولات المواسم 2002-2003، 2003-2004 و2012-2013، وتوج ببطولتي الكأس موسمي 2001-2002 و2002-2003.

وخارجياً شارك الشعب في عدة بطولات أبرزها دوري أبطال العرب أعوام 2004، 2005، 2012-2013، وكأس الاتحاد الآسيوي 2004 و2013.

أبرز لاعبي الشعب إبراهيم الصباحي ومحمد السحراني وعبدالسلام الغرباني وإيهاب النزيلي وفكري الحبيشي.

وفيما يلي مطالعة في الأندية الأربعة التي تنافست في الاستفتاء، بجانب شعب إب وهي :

التلال

يعد نادي التلال الواقع في مدينة عدن من أقدم وأعرق الأندية ليس على مستوى اليمن فحسب بل على صعيد غرب آسيا، حيث تأسس في العام 1905 وهو نتاج ظهور عدة أبرزها أندية شباب الاتحاد المحمدي والحسيني وشباب القعيطي والشباب الرياضي والأحرار والتي توالى ظهورها في منطقة كريتر بعدن خلال الفترة 1905 وحتى 1954، ليرى التلال النور رسمياً في العام 1975 وفقاً لما أورده الإعلامي اليمني عبده جحيش في كتابه رحلة في تاريخ الرياضة اليمنية.

بطل الدوري

وللتلال عدة إنجازات قبل الوحدة اليمنية التي تحققت في 22 مايو 1990 حين تم توحيد الشطر الجنوبي والشمالي سابقاً تحت اسم الجمهورية اليمنية.

ووفقاً لمصادر أخرى فقد حقق التلال عدة بطولات قبل الوحدة أبرزها بطولات الدوري 4 مرات مواسم 1978-1979، 1979-1980، 1984-1985، 1986-1987، وبطولات كأس الجمهورية ثلاث مرات أعوام 1979، 1980، 1988.

وتمكن التلال من تحقيق أول بطولة دوري للدرجة الممتازة عقب تحقيق الوحدة اليمنية حين فاز ببطولة الموسم 1990-1991، وتوج ببطولة موسم 2004-2005.

أما في مسابقة كأس الجمهورية فقد توج التلال مرتين موسمي 2006-2007 و2009-2010.

وعلى صعيد المشاركات الخارجية تواجد التلال في أكثر من بطولة أبرزها كأس الاتحاد الآسيوي العام 2009 و2011 و2012 حين لعب مباراة الدور التمهيدي ثم تأهل لدور المجموعات.

برز من التلال على مدى تاريخه العديد من النجوم أبرزهم أبو بكر الماس، شرف محفوظ، عمر البارك، جمال نديم، صلاح سيف الدين، فتحي الجابر، وغيرهم.

اهلي صنعاء

من أعرق الأندية اليمنية وأقدمها يبرز أهلي صنعاء "الملقب بالإمبراطور" والذي تختلف روايات تأسيسه حيث تقول إحداها أنه تأسس في العام 1934 تحت اسم الفريق الأحمر وأخرى تقول أنه تأسس في العام 1937، لكن وفقاً للمؤرخ جحيش فقد تأسس الأهلي في العام 1957 ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات المحلية.

توج الأهلي بعدة بطولات قبل الوحدة اليمنية أبرزها مسابقة الدوري 4 مرات مواسم 1981-1982، 1982-1983، 1983-1984، 1987-1988، كما توج ببطولات الكأس 4 مرات أيضاً مواسم 1980-1981، 1982-1983، 1983-1984، 1985-1986.

بطولات خارجية

وشارك الأهلي في عدة بطولات خارجية أبرزها بطولة الأندية العربية 1985 وبطولة مجلس التعاون العربي الأولى 1989 وبطولة الأندية العربية الآسيوية 1989 ودوري أبطال آسيا 1985.

أما عقب الوحدة اليمنية عام 1990 فقد توج الأهلي ببطولات الدوري 6 مرات مواسم 1991-1992، 1993-1994، 1998-1999، 1999-2000، 2000-2001، 2006-2007، وظفر بمسابقة الكأس مواسم 2000-2001، 2003-2004،2008-2009.

وخارجياً شارك في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عدة مواسم وكأس الاتحاد الآسيوي عامي 2008 و2010، ودوري أبطال العرب 2001 و2008.

نجوم

أما أبرز من مثل الأهلي فهم علي الحمامي الشهير "بالنيخا" وعصام دريبان والشقيقين عبدالله وأحمد الصنعاني وعلي النونو وعادل السالمي وحسين طنطن ومحمد اليريمي ومعاذ عبدالخالق وغيرهم.

الزعيم

القطب الآخر للعاصمة اليمنية صنعاء هو وحدة صنعاء الملقب "بالزعيم" والذي تأسس بحسب المؤرخ جحيش في العام 1959 تحت مسمى الجمهورية ووفقاً لمصادر أخرى فقد تأسس في العام 1954 تحت نفس المسمى، ومن ثم تغير أسمه إلى الهلال في العام 1958 ليصبح اسمه الوحدة في العام 1967 فيما ذكرت مصادر أخرى أنه تغير إلى اسم الوحدة عقب قيام الثورة اليمنية في 26 سبتمبر 1962 ولم تحدد تاريخاً محدداً.

توج الوحدة قبل تحقيق الوحدة اليمنية بعدة بطولات أبرزها بطولة الدوري 1985-1986، وتوج أيضاً بالبطولة التي أسميت كأس اليمن الموحد والتي أقيمت العام 1980 وشاركت فيها فرق من الشطرين الشمالي والجنوبي قبل تحقيق الوحدة، وبطولتي الكأس العامين 1979 و1989.

أما عقب الوحدة اليمنية فقد توج الوحدة ببطولات الدوري 4 مرات مواسم 1995-1996، 1996-1997، 1997-1998 و2001-2002.

وللوحدة مشاركات خارجية عديدة أبرزها دوري أبطال العرب 1995 وبطولات آسيوية في عدة مواسم.

ومن بين النجوم الذين لعبوا في صفوفه فيبرز خالد العرشي وأنور السروري وجمال الخوربي وفؤاد عنقاد وهاني عبدالرحمن وفضل المطار وغيرهم.

رأي الخبراء

الصحفي الرياضي اليمني يحيى الحلالي لخص المشهد الكروي اليمني على مستوى أكثر الأندية شعبية بالعديد من المحاور أبرزها الألقاب والبطولات التي حققتها الأندية بالإضافة إلى العامل الجغرافي، مشيراً إلى الدور الذي لعبته الظروف السياسية في الحد من الإنجازات.

وقال الحلالي للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى بروز هذه الأندية وزيادة شعبيتها أبرزها أن هذه الأندية لها تاريخ عريق وباع طويل سواءً على صعيد التواجد في ساحة المنافسة أو التتويج بالألقاب في زيادة قاعدتها الجماهيرية، ورغم أن الأندية اليمنية لم تظهر بالمستوى اللافت أو المنافسة على صعيد المشاركات الخارجية.

وأضاف: بالإضافة إلى الانجازات والتاريخ العريق؛ ساهم تواجد نخبة من أبرز اللاعبين اليمنيين الذين مروا على تاريخ الكرة اليمنية في بعض الأندية في زيادة شعبيتها، كما لعب العامل الجغرافي دوراً مهماً في المنافسة حيث تتسم مواجهات الأندية التابعة للمحافظة الواحدة بالندية والإثارة والحضور الجماهيري كمواجهات الأهلي والوحدة في صنعاء، وشعب إب واتحاد إب وغيرها من لقاءات الديربي الأخرى.

وأوضح: تأثرت كرة القدم اليمنية عامة بالأحداث التي تشهدها الساحة اليمنية منذ العام 2011 من خلال انشغال الناس عن كرة القدم وتوقف المنافسات المحلية.

شعبية كبيرة

وأشار: لا تقتصر الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأندية اليمنية على الأربعة السالفة الذكر حيث توجد عدة أندية لها شعبية واسعة وتاريخ كبير مثل أهلي تعز ووحدة عدن والصقر وحسان أبين وشعب حضرموت والهلال الساحلي وأهلي الحديدة والعروبة الذي يعد صاحب المشاركة الأبرز خارجياً في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عام 2012 عندما كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل عن دور المجموعات.

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