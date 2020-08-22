وفاة العقربي ساحر الأجيال التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

توفي أمس محمد بن رحيم المعروف بحماد العقربي والمُلقب بساحر الأجيال نجم كرة القدم التونسية ولاعب العين الأسبق عن عمر يناهز 69 عاماً، ويعتبر العقربي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الصفاقسي التونسي، الذي لعب له أعوام 1978 و1981 و1983، ولقب أيضاً بساحر الجيلين، كما خاض تجربة احترافية في النصر السعودي عام 1978 والعين الإماراتي في موسم 1980-1981 وسجل له أكثر من 10 أهداف وتوج معه بلقب الدوري الإماراتي، ويعد العقربي من أفضل لاعبي المنتخب التونسي خلال المباريات الدولية وبالخصوص في مونديال الأرجنتين عام 1978.

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