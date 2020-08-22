لاعب لبناني يصاب بطلق ناري في الرأس

المصدر: بيروت - أ ف ب

أصيب لاعب نادي الأخاء الأهلي عاليه اللبناني محمد عطوي بطلق ناري طائش برأسه أمس، خلال مروره في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد شاهد عيان: «كان في منطقة الكولا في بيروت إذ كان ينهي أوراقه لشراء لوحة سير عمومية، وبينما كان يتحدث مع أحد الأشخاص سقط على الأرض فاقداً الوعي، وتم نقله إلى المستشفى سريعاً حيث تبيّن أن ثمة رصاصة مستقرة في رأسه».

ولم يعرف مصدر الرصاصة، إلا أن عدة تقارير أشارت إلى أن إطلاق النار في الهواء حصل خلال تشييع إحدى ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروع في منطقة قريبة. وقال مصدر طبي في مستشفى المقاصد حيث يخضع عطوي (32 عاما) لعملية جراحية: «الآن هو في غرفة العناية المركزة حيث يخضع لعملية دقيقة وطويلة تحتاج إلى إحداث شق في الرأس».

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