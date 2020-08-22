الأهلي والزمالك في القمة 120 الليلة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

يشهد استاد القاهرة الدولي الليلة مباراة القمة 120 بين فريقي الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري لكرة القدم، ويديرها طاقم تحكيم كرواتي، بقيادة ايفان بيك، وسبقت المباراة مواجهات بين الجماهير في ملعب الـ «سوشال ميديا»، في ظل حالة احتقان، صنعتها أحداث آخر مباراتين بين الفريقين، ونسجت جماهير الفريقين حكايات عن خاتم وليد سليمان لاعب الأهلي وألمح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى ارتداء اللاعب خاتماً في إصبعه، يشتهر بتقبيله بعد تسجيله الأهداف، فيما اكد اللاعب تفاؤله بهذا الخاتم. ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 56 نقطة، يليه الزمالك برصيد 39 نقطة.

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