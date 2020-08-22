تعليق الدوري الأردني 14 يوماً

المصدر: عمان - أ ف ب

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تعليق الدوري المحلي وكل البطولات والأنشطة الفنية والإدارية لمدة 14 يوماً استناداً إلى إجراءات خطة الطوارئ التي تم تفعيلها الأربعاء الماضي مع ارتفاع مؤشر الخطورة بشأن فيروس «كورونا» المستجد، للحفاظ على سلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي. وأكد اتحاد الكرة عقد لجنة الطوارئ اجتماعاً عقب التأكد من إصابة 5 لاعبين من النادي الفيصلي بفيروس كورونا.

وتم عزل المصابين، وزملائهم من اللاعبين بجانب مدربي وإداري الفريق، وإخضاع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية، لفحوصات طبية عاجلة.

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