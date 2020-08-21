علي الحبسي يعلن اعتزاله الكرة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أخيراً.. وضع الحارس العماني علي الحبسي حداً لمشواره في الملاعب وأعلن اعتزاله كرة القدم رسميا بعد مسيرة حافلة من الإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب العماني لسنوات طويلة.

وجاء إعلان الحبسي خبر اعتزاله عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث كتب مغرداً "بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه أعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم. وبهذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي مؤكدا استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى".

ويعتبر الحبسي من أبرز الحراس الذين مروا على الكرة العمانية والعربية ومن اللاعبين العرب الذين تألقوا في الدوريات الأوروبية خاصة في الدوري الإنجليزي مع أندية بولتون وويجان وويست بروميتش.

ولعب أيضا للهلال السعودي وحقق معه لقب الدوري السعودي وعلى مستوى المنتخب حقق بطولة الخليج مع المنتخب العماني.

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