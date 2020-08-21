رصاصة طائشة تخترق رأس نجم الكرة اللبناني عطوي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تعرّض اللبناني محمد عطوي، لاعب الانصار والتضامن صور والاخاء الأهلي عالية سابقاً لإصابة خطرة بعد اختراق رصاصة طائشة لرأسه في محيط منطقة الكولا أثناء مروره بأحد الشوارع في العاصمة بيروت، ولم تعرف أسباب إطلاق الرصاص الذي ادى إلى إصابة عطوي، و نقل إلى مستشفى المقاصد حيث يخضع لعملية جراحية وسط مناشدات لتأمين وحدات دم له.

وأصيب نجم كرة القدم اللبنانية محمد عطوي تزامناً مع تشييع شهيد انفجار مرفأ بيروت جو بو صعب في عين الرمانة، وأطلق الرصاص الطائش خلال تشييع بو صعب في منطقة الكولا حيث كان عطوي على دراجته النارية وقد اخترقت الرصاصة خوذته واستقرت في رأسه وعلى الفور نقل إلى المستشفى وهو في حال حرجة جداً.

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