مدرب تونسي يعلم بإقالته عبر نشرة رياضية

المصدر: (تونس - صالح قادري)

لم تمر خسارة نادي شبيبة القيروان أمام هلال الشابة بنتيجة عريضة (1- 4) في الدوري التونسي، دون أن تلقي بظلالها على الجهاز الفني للفريق، حيث تمت إقالة المدرب ابن النادي نور الدين النابلي دون إعلامه بذلك، حيث لم يعلم المدرب بخبر الإقالة إلا من خلال نشرة رياضية على أحد البرنامج الإذاعية.

وكرد فعل على ذلك كشف النابلي حقيقة ما راج من أخبار حول انسحاب بعض اللاعبين من المشاركة في المباراة المعنية ضد هلال الشابة في اللحظات الأخيرة، مؤكداً أنهم تلقوا أموالاً من مسؤولين يرغبون في تولى إدارة الفريق عوضاً عن المسؤولين الحاليين، وقد أشار النابلي إلى أن المبالغ التي حصل عليها اللاعبون تتراوح بين 300 إلى 400 دولار. وأكد النابلي أنه لبى نداء الواجب عندما تم الاستنجاد به لتدريب الفريق الذي حقق معه نتائج مرضية، وأنه لم يتلق راتبه منذ شهر مارس الماضي، لكنه قرر المطالبة بكل مستحقاته قبل مغادرة الفريق.

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