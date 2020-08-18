الأهلي المصري يعلن إصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي

المصدر: د ب ا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري إن الأشعة التي خضع لها محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، كشفت عن تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه سيجرى عرض اللاعب على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي لبدء خطوات علاجه.

واشتكى متولي من إصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت أمس الاثنين على استاد القاهرة، وطلب الجهاز الطبي بالنادي من اللاعب إجراء أشعة على الفور لتحديد نوع الإصابة، وتبين أنها قطع جزئي في الرباط الصليبي.

وحقق الأهلي الفوز على أسوان 3 / صفر ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الممتاز، وقد رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة.

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