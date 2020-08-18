المصري يطلب إعادة مباراة الإسماعيلي

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

تقدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، بمذكرة قانونية رسمية إلى اتحاد كرة القدم، طلب خلالها إعادة مباراة فريق الكرة بالمصري أمام الإسماعيلي، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز، وقدّم المصري مع مذكرته المستندات التي تثبت أن عدد حالات المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، أكثر من 10 لاعبين من الموجودين بالقائمة، وبالتالي ينطبق عليه قرار اتحاد الكرة بتأجيل أي مباراة إذا كان عدد المصابين بالفريق يتخطى 10 لاعبين.

وانسحب فريق المصري من مباراته أمام الإسماعيلي، الخميس الماضي، وتم احتساب النتيجة لصالح الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء وفقاً للوائح، وجرت خلال اليومين الماضيين جلسة ودية بين مسؤولي النادي مع مسؤولي اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وأكد محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادى المصري، على عدم ودود خلافات بين النادي ومسؤولي اللجنة الخماسية.

وأضاف أنه تم عرض جميع المستندات المتعلقة بنتائج المسحات، التي أجريت على اللاعبين، على مسئولي الاتحاد، كي يتم دراستها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.

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