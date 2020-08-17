الهلال السعودي يعزز موقعه في الصدارة

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

عزّز الهلال صدارته لترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه العدالة 4-0 أول من أمس ضمن المرحلة الخامسة والعشرين، فاحتفظ بفارق النقاط الـ9 عن وصيفه النصر الفائز على الوحدة 1-0.

وسجل للهلال بافيتيمبي غوميس (30 و75) وسالم الدوسري (79) والسوري عمر خربين (90+2).

ورفع الهلال رصيده إلى 60 نقطة فيما تجمد رصيد العدالة عند 20 نقطة في المركز الأخير.

وحقق النصر الثاني فوزاً باهتاً على ضيفه الوحدة بهدف مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله (45) على ستاد الملك فهد بالرياض.

ورفع النصر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، في حين بقي الوحدة على رصيده السابق 40 نقطة وتراجع للمركز الخامس.

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