الزمالك يلدغ مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري

المصدر: د ب ا

اقتنص فريق الزمالك فوزا مثيرا من ضيفه مصر المقاصة 1 /صفر اليوم السبت باستاد القاهرة في الجولة التاسعة عشر للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه الصاعد حسام أشرف الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة ليتقدم للمركز الثاني وتجمد رصيد مصر المقاصة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وألغى الحكم هدفين بداعي التسلل للزمالك بعد أن سجلهما محمود علاء ومصطفى محمد في غضون ثلاث دقائق.

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