الأهلي المصري.. المصائب لا تأتي فرادى

المصدر: القاهرة - وكالات

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى على الأهلي المصري، فبعد رحيل لاعبه رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، أقرت لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، توقيع عقوبة كبيرة على لاعبه السابق محمود عبدالمنعم «كهربا» بنحو مليوني دولار أمريكي لفسخه عقده النادي.

وأعلن نادي الزمالك المصري تلقيه خطاباً رسمياً من «فيفا»، وجاء في بيان النادي «أقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع 32 مليوناً و837 ألف جنيه، بسبب خرقه عقده مع الزمالك وهروبه من النادي، مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5 % من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي، وفي حالة عدم السداد خلال 45 يوماً يتم إيقافه لمدة أقصاها 6 أشهر».

ورغم نفي الأهلي علاقته بالعقوبة، على اعتبار أنها عقوبة شخصية على اللاعب، إلا أنها ستؤثر على استمرارية كهربا في الأهلي بشكل أو بآخر، وجاء في بيان النادي الأهلي، يعلن فيه، تأكيد الاتحاد الدولي على سلامة موقفه في التعاقد مع كهربا «التعاقد جاء بالطرق المشروعة»، وهو البيان الذي يؤكد أن متصدر الدوري المصري غسل يديه من العقوبة المفروضة على اللاعب.

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