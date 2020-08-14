تغريم كهربا مليوني دولار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حصول ناديه على حقوقه في أزمة انتقال اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى الأهلي دون موافقة الزمالك.

وغرد أحمد مرتضى عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الحمد لله، الزمالك يحصل على حقه في قضية اللاعب محمود كهربا".

وفي المقابل، أوضح كهربا عبر حسابه الشخصي في انستغرام، ان محاميه أبلغه بأن الزمالك حصل على تعويض قيمته مليوني دولار فقط، مشيراً إلى أنه تم رفض طلب الزمالك بالحصول على تعويض قدره 9 مليون دولار، وإيقاف اللاعب 6 أشهر، وعقاب الأهلي وناديه البرتغالي السابق.

وأكد اللاعب أنه لم يعاقب كما رغب الزمالك بعدما حصل على وثيقة مجاملة من اتحاد الكرة الإماراتي لتقديمها إلى الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، وأشار إلى أن الغرامة المالية وقيمتها مليوني دولار، سيتم الطعن عليها أمام المحكمة الرياضية في لوزان.

ولم يكشف عضو مجلس الإدارة عن العقوبة التي حصل عليها اللاعب، والذي أنضم في 2 أغسطس 2015، إلى صفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع الزمالك، وانتهت بالانتقال للأهلي.

والمعروف أن كهربا بدأ مسيرته الكروية داخل صفوف الأهلي، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

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