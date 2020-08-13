الزمالك يخسر قضية «القرن» والأهلي يدشن ملعبه

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

كشف خبير لوائح كرة القدم، محمد بيومي، أن الزمالك سيخسر قضية لقب القرن بنسبة 100% بعد انسحابه من الملف، لأنه لم يقدم سوى 60% من المعلومات المتعلقة بالقضية، وذلك على الرغم من تأكيده أن الزمالك هو الأحق باللقب، كاشفاً، أن هناك صفقة تمت بين عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي ومصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد في ذلك الوقت، على منح الكاميرون لقب منتخب القرن على حساب مصر، فيما يحصل الأهلي على لقب نادي القرن على حساب الزمالك.

وقال بيومي، إنه انسحب من القضية، بعدما أخل مرتضى منصور بأحد الشروط المتفق عليها، وهو أن يتولى بيومي مسؤولية هذا الملف بمفرده، مع الحفاظ على سرية المعلومات، بسبب صعوبة القضية، غير أنه فوجئ بعد انتهائه من جمع الملفات الخاصة بالقضية، أن رئيس النادي يريد عرض الملف على المحامي الأجنبي.

وعلى الطرف الآخر أعلن النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، عن تحويل ملعب السلام إلى استاد الأهلي، من خلال حفل كبير أقيم مساء الأربعاء، في حضور وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، وعدد كبير من رموز الأهلي وقدامى اللاعبين الذين لعبوا مباراة ودية على هامش الاحتفالية.

وحصد الأهلي مكاسب عديدة من صفقة حق انتفاعه بملعب السلام، حيث بات أول نادٍ يقبل على هذه الخطوة، وسيكون السلام هو الملعب الرسمي للأهلي، ولن يستضيف سوى مباريات الأهلي والإنتاج الحربي، والمنتخبات الوطنية، لكنه سيظل بشكله الجديد الذي يحمل شعار الأهلي واسمه الجديد.

وشارك رئيس النادي محمود الخطيب، ومدرب الفريق السويسري ريني فايلر، في إعلان تلفزيوني للدعاية للملعب، وسيكون الاسم الرسمي للاستاد «الأهلي WE» وتحته «ملعب السلام»، وستتلون مدرجاته كاملة باللون الأحمر، وكذلك، تم تخصيص قاعة مجهزة لاستقبال كبار الزوار، كما سيتم تزيين الأبواب الخارجية للملعب بصور لرموز وقيادات ولاعبي الأهلي عبر تاريخه بما فيه المبني الزجاجي الرئيسي للملعب.

وتم تطوير أرضية الملعب والمدرجات وغرف خلع الملابس وأيضاً ممرات الملعب، فيما ستشهد المرحلة الثانية من العمل تغيير مقاعد المدرجات، وإنشاء الملحقات والملاعب الفرعية، لإتاحة الفرصة لجميع فرق الناشئين بالنادي التدريب على هذه الملاعب، إضافة إلى إنشاء متحف يضم الجوائز والكؤوس التي توج بها فريق الكرة، ومتجر لبيع منتحبات تحمل شعار الأهلي ومجمع ترفيهي يشمل مطاعم ومقاهي.

ويخوض فريق الكرة الأول بالأهلي مباراته الرسمية الأولى ضد الإنتاج الحربي، مساء غد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

ووقع الأهلي في ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة «استادات» لإنشاء وحدة اقتصادية، تتضمن خمس مشروعات عنها منها الحصول على حقوق إدارة قناة النادي الأهلي، وحقوق استاد السلام، ليصبح ملعباً للنادي حتى الانتهاء من إنشاء ملعبه الرسمي، بجانب إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة الأقصر.

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