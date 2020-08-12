رمضان صبحي يخبر الأهلي المصري بانتقاله إلى بيراميدز

المصدر: وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم الاربعاء ان الجناح الدولي رمضان صبحي المنتهية إعارته من هادرسفيلد الانجليزي، ابلغه رغبته بالانضمام الى نادي بيراميدز وعدم إكمال المشوار مع حامل لقب الدوري.

ونقل النادي في بيان عن مدير التعاقدات أمير توفيق أنه بدأ مفاوضات مع هادرسفيلد لشراء عقد صبحي الذي انتهت إعارته في 30 يونيو الماضي "بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار.. ما لم يتلقَّ اللاعب عرضًا أوروبيًّا يحقق طموحاته".

تابع الاهلي انه "قدم عرضًا ماليًّا متدرجًا وصل إلى 2,5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنكليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه إسترليني. ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه، وافق على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هادرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنكليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه".

لكن بعدما أبلغ الأهلي صبحي بالموافقة المكتوبة، "طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي، إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين، لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير" ثم مهلة أخرى حتى السبت المقبل.

لكن مدير التعاقدات "تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل، يبلغه فيه بأنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل إلى نادي بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي".

واشارت تقارير صحافية ان صبحي (23 عاما) سيوقع لثلاثة اعوام مع بيراميدز مقابل 80 مليون جنيه مصري (نحو 5 ملايين دولار).

وكان صبحي قد استهل مشواره الاوروبي في 2016 عندما انتقل من الاهلي الى ستوك سيتي الانجليزي. شارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الاهلي بسبب الإصابة.

ويتصدر الاهلي راهنا ترتيب الدوري المصري مع 52 نقطة من 18 مباراة، مقابل 35 من 19 لبيراميدز و35 من 18 للزمالك الثالث.

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