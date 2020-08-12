السعيد.. إنجازات ضد التيار

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

يسير مشوار إنجازات اللاعب المصري الدولي، عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، ضد تيار منتقديه من عشاق النادي الأهلي، الذين لم ينسوا أزمته مع ناديهم، عندما وقع عقود انتقاله إلى الزمالك، قبل أن تفسد إدارة الأهلي الصفقة، وتقرر رحيله عن النادي.وتسلم السعيد أول من أمس جائزة خاصة من الاتحاد المصري لكرة القدم، على هامش مباراة فريقه أمام طنطا، وسار وسط ممر شرفي صنعه لاعبو الفريقين، وذلك باعتباره أحدث أعضاء نادي المائة هدف بالدوري المصري. ويمتلك عبد الله السعيد 107 أهداف، بعد ثلاثية أحرزها في شباك طنطا، ليتساوى مع اللاعب الدولي أحمد الكأس، متفوقاً على أبو تريكة (106 أهداف).

وأكد اللاعب على أنه لم يفكر أبداً في دخول نادي المائة، مضيفاً أنه فخور بوضع اسمه مع النجوم الكبار أعضاء نادي المئة هدف في الكرة المصرية.

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