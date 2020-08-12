خشارم يبدأ مهمة تدريب المريخ

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

وصل إلى الخرطوم أمس التونسي جمال خشارم مدرب المريخ برفقة مدرب الحراس الفنطاس، لتولي تدريب الفريق الفترة المقبلة، وتعاقد المريخ مع المدرب التونسي بعد مفاوضات جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وعلى جانب آخر وفي إطار الكرة السودانية نفى نادي هلال الفاشر الأخبار المتداولة عن اجتماعه بوزيرة الرياضة السودانية ولاء البوشي بعيداً عن مظلة الاتحاد السوداني للكرة، وأكد الأمين العام لنادي الهلال الفاشر؛ عبدالباسط موسى، الذي نفى تفويض مجلس الإدارة بناديه لأي شخص لمخاطبة وزارة الشباب والرياضة الاتحادية أو الجلوس مع لجنة الطواريء بغرض تعويض الموسم الرياضي، مشدداً على الالتزام بما يصدر عن الاتحاد باعتباره الجهة الفنية والإدارية المسؤولة عن الأندية وإدارة وتنظيم النشاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز