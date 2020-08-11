"كورونا" يمنع صلاح من زيارة والده المريض

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تحسنت الحالة الصحية لوالد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أيام قليلة، بسبب اضطرابات في ضغط الدم، تم على إثرها نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، ويتواصل صلاح بشكل دائم مع والده للاطمئنان عليه، عن طريق شقيقه ووالدته المتواجدين معه في القاهرة.

ولم يتمكن نجم ليفربول من السفر إلى القاهرة بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس «كورونا»، خصوصاً وأن السفر يتطلب قضاء 14 يوماً في الحجر الصحي، فضلاً عن أن إجازة صلاح قاربت على الانتهاء، ويستعد فريقه للعودة إلى التدريبات منتصف شهر أغسطس الجاري.

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