تجديد تجميد النشاط الرياضي في السودان

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، جددت تجميد النشاط الرياضي لحين التأكد من تطبيق بروتوكول «فيفا». وأشار صالح إلى أن اللجنة العليا للطوارئ لا تتدخل في بروتوكول «فيفا» لأنها ليست الجهة المختصة، لافتاً إلى مخاوف من عدم تطبيق الإجراءات الصحية في بعض الأندية الرياضية.من جانبه، قال كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني، إنّ هناك تآمراً بلغ مداه ضد نشاط كرة القدم، مشيراً إلى أن ذلك سيأتي سلباً على المنتخبات السودانية المختلفة وكذلك جاهزية الأندية للمنافسات الخارجية. وأوضح شداد خلال تعميم صحفي، أن مجلسه كان حريصاً على عودة النشاط الرياضي.

وكشف شداد عن أن اتحاده لم يتسلم أي قرار يقضي بإلغاء القرار السابق الذي تسلموه والذي سمح باستئناف النشاط الرياضي.

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