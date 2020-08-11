«الاتحاد» السعودي يخسر الدربي ويترنح

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

دخل الاتحاد الحسابات المعقدة إثر سقوطه أمام جاره الأهلي 1 ــــ 2 في مباراة الدربي التي جرت أول من أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم. وسجل هدفي الأهلي مهاجمه السوري عمر السومة (30 و64)، بينما سجل هدف الاتحاد عبدالله المالكي (42).

ورفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث وأصبح على بعد نقطتين من النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر، وبات مهدداً بفقدان مركزه في حال فوز الفتح على الهلال المتصدر بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

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